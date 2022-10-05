La Suprema Corte chiamata a pronunciarsi sulle misure cautelari nei confronti di Antonio La Rosa, Pasquale La Rosa, il commercialista Domenico Fraone ed il medico Elio Ventrice

Quattro pronunce della Cassazione nell’ambito dell’inchiesta della Dda di Catanzaro su una serie di estorsioni consumate a Tropea, oltre ad alcuni episodi di usura. Inammissibile il ricorso della Dda – e quindi della Procura generale di Catanzaro – nei confronti di Antonio La Rosa, 60 anni, ritenuto a capo dell’omonimo clan di Tropea, difeso dall’avvocato Giovanni Vecchio. Il Riesame di Catanzaro aveva annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del maggio scorso stabilendo che non doveva essere arrestato. Contro tale decisione aveva quindi fatto ricorso in Cassazione la pubblica accusa che si è vista ora dichiarare il ricorso inammissibile. Antonio La Rosa resta detenuto per Rinascita Scott. Per il fratello Pasquale La Rosa, 57 anni, di Tropea, in accoglimento di un ricorso dell’avvocato Giovanni Vecchio, la Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza di custodia cautelate in carcere in relazione al reato di usura aggravato dalle modalità mafiose. Già dinanzi al Riesame nel maggio scorso era caduta per lui l’accusa di estorsione. [Continua in basso]

Annullamento con rinvio da parte della Cassazione anche per il commercialista Domenico Fraone, 51 anni, residente a Parghelia, che si trova ai domiciliari per ragioni di salute. In questo caso la Suprema Corte ha accolto il ricorso degli avvocati Mario Bagnato e Guido Contestabile (quest’ultimo coadiuvato dall’avvocato Pietro Antonio Corsaro). Fraone si trova attualmente coinvolto anche nell’operazione antimafia denominata Imponimento. Confermata invece l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di Elio Ventrice, 72 anni, medico in pensione di Tropea.



