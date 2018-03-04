Notte “brava” in città dove i soliti scalmanati ed incivili si sono accaniti contro le fioriere. Invocati maggiori controlli

Vandali in azione nella notte a Vibo Valentia. Sul centralissimo corso Vittorio Emanuele III a farne le spese sono stati i vasi posizionati vicino ad alcune fioriere e da poco riempiti con dei fiori. I vandali – come già altre volte in passato – si sono accaniti contro due vasi rovesciando sia la terra che le piantine ed i fiori. Uno “spettacolo” notato stamane da alcuni passanti che si stavano recando alle urne. Una vergogna che ha indignato diversi cittadini, tutti concordi nel chiedere a gran voce maggiori controlli e l’installazione di telecamere al fine di scongiurare i ripetuti atti di vandalismo che non giovano all’immagine ed al decoro della città.