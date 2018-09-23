<p><strong>Autovettura in fiamme nel pomeriggio di oggi</strong>, intorno alle 16.40, lungo la strada provinciale n. 65 nel territorio comunale di <strong>Vazzano</strong>. Un Fiat 500L che si trovava parcheggiata a bordo strada, per cause ancora in corso di accertamento, <strong>è stata interessata da un incendio che l’ha completamente distrutta</strong>. Sul posto, per estinguere il rogo, i <strong>vigili del fuoco del Comando provinciale</strong> di Vibo Valentia e i carabinieri della locale Stazione che hanno <strong>avviato indagini per risalire all’origine dell’episodio</strong>. </p>\n\n \n\n<p>\n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28978"></div>\n\n</p>\n\n \n\n<p>\n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28979"></div>\n\n</p>\n\n \n\n<p> </p>