Tetti divelti e alberi abbattuti nei comuni di Filadelfia, Francavilla, Polia, San Nicola da Crissa. Disagi anche nel capoluogo

Sono stati circa 15 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia a seguito del forte vento che ha interessato il territorio della provincia. I comuni maggiormente colpiti dal fenomeno sono stati Filadelfia, Francavilla, Polia, San Nicola da Crissa, oltre al comune capoluogo di Vibo Valentia, dove un tetto è stato divelto in via Ipponio ed alcuni rami si sono staccati in via Giovanni XXIII.



