Sono stati circa 15 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia a seguito del forte vento che ha interessato il territorio della provincia. I comuni maggiormente colpiti dal fenomeno sono stati Filadelfia, Francavilla, Polia, San Nicola da Crissa, oltre al comune capoluogo di Vibo Valentia, dove un tetto è stato divelto in via Ipponio ed alcuni rami si sono staccati in via Giovanni XXIII.
