La scoperta da parte dei carabinieri del Norm di Tropea che hanno inseguito la vettura sino a Zungri

Detenzione illegale di sostanze stupefacenti. Con questa accusa i carabinieri del Norm hanno tratto in arresto Domenico Nazionale, 32 anni, di Tropea, inseguito sino a Zungri e trovato in possesso di 600 grammi di marijuana divisa in cinque panetti. La sostanza stupefacente è stata rinvenuta dai militari dell’Arma della Compagnia di Tropea occultata nelle plastiche dell’auto guidata dal giovane che, in precedenza, ha percorso la strada provinciale numero 17 a gran velocità. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato pertanto arrestato e condotto nel carcere di Vibo Valentia. E’ difeso dall’avvocato Mario Bagnato.