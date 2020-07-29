Attività della Polizia che ha rinvenuto lo stupefacente dopo un controllo personale e veicolare. Un giovane è finito ai domiciliari

Personale del commissariato della Polizia di Serra San Bruno, coadiuvato da pattuglie del Reparto prevenzione crimine “Calabria Centrale”, ha tratto in arresto Gregorio Tassone, 28enne di Spadola, perché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella circostanza, nel corso delle attività di controllo del territorio disposte dal questore, la pattuglia ha fermato un’autovettura Bmw con a bordo il Tassone ed un’altra persona. In seguito all’identificazione degli occupanti, una volta giunto sul posto anche personale della squadra di Polizia giudiziaria del commissariato, si è ritenuto di dover procedere a perquisizione personale e veicolare, durante la quale è stato rinvenuto, all’interno del baule posteriore, nell’alloggiamento della ruota di scorta, un involucro contenente 493 grammi di marijuana.



Tassone ha rivendicato la proprietà della sostanza e, al termine delle operazioni, è stato tratto in arresto e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari: la sostanza rinvenuta e l’autovettura sono state sequestrate e poste a disposizione della competente autorità giudiziaria.