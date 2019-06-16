Decoro urbano, ancora segnalazioni sulla situazione di abbandono in cui versano alcune strade della città. In questo caso la richiesta di intervento proviene da via Piazza D’Armi, nei pressi dello stadio Luigi Razza

Di lavoro da fare ce n’è un sacco sul fronte del decoro urbano, primo punto nell’agenda di governo della nuova amministrazione comunale di Vibo Valentia. E se per caso dovesse sfuggire qualcosa agli addetti ai lavori, ci pensano i cittadini a farlo notare. È il caso, ad esempio, del signor Antonio De Vita, che ci inoltra alcune foto emblematiche dello stato di abbandono in cui versano alcune vie cittadine. Queste foto immortalano alcune auto abbandonate in via Piazza D’Armi, ovvero la trafficata via che porta allo stadio Luigi Razza in centro città, completamente avvolte dai rovi. Segno che la situazione è in questo stato da chissà quanti mesi.

«Dopo tante segnalazioni alla Polizia municipale – ci spiega – nulla ancora è stato fatto. Spero che il nuovo sindaco o chi è preposto faccia qualcosa per dare un po’ di decoro alla città e si passi dalle parole ai fatti». Per il neo primo cittadino Maria Limardo e la sua giunta il lavoro è solo all’inizio.