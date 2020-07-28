Il tratto fa da cerniera all’area delle opere complementari: aperta al transito da qualche giorno, in un tratto è già venuta giù

Realizzata da meno di una settimana, asfaltata aperta al transito. E già sprofondata. È la strada che fa da cerniera attorno al cantiere del nuovo ospedale di Vibo Valentia, che da qualche giorno è attraversata dai mezzi che entrano in città o si recano verso Sant’Onofrio e lo svincolo autostradale. Una bretella realizzata per permettere l’avanzamento del cantiere delle opere complementari del costruendo nosocomio, ma che ad appena qualche giorno dall’apertura presenta la prima “sorpresa”: in un tratto lungo qualche metro l’asfalto è vergognosamente sprofondato. Segno di un lavoro svolto non proprio a regola d’arte, per usare un eufemismo. Se queste sono le premesse…