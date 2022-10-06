L’alto ufficiale, a capo dell’Italia Sud-Occidentale delle Fiamme Gialle, si è recato anche al Reparto operativo aeronavale. Con lui il comandante regionale Guido Mario Geremia

Il comandante interregionale dell’Italia Sud-Occidentale della Guardia di Finanza di Palermo, generale Rosario Lorusso, ha reso visita al comando provinciale e al Reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia. L’alto ufficiale, unitamente al comandante regionale, generale Guido Mario Geremia, è stato accolto dai comandanti del comando provinciale, colonnello Massimo Ghibaudo e del Reparto operativo aeronavale, tenente colonnello Alberto Lippolis, per poi rendere visita al presidente del Tribunale Antonio Erminio di Matteo e al procuratore Camillo Falvo. Il generale Lorusso, presso la caserma “G. Vizzari” di Vibo Marina, ha poi incontrato i comandanti dei Reparti dipendenti dal Roan e dal comando provinciale, avendo modo nel corso dello stesso, di salutare una rappresentanza di ufficiali e personale Isaf dello staff del comando provinciale, del Roan e dei rispettivi reparti dipendenti, unitamente ad una rappresentanza dei membri dell’Associazione nazionale finanzieri in congedo di Vibo Valentia. [Continua in basso]

Il colonnello Ghibaudo e il tenente colonnello Lippolis hanno illustrato le principali attività investigative concluse ed in corso di esecuzione da parte dei Reparti territoriali delle fiamme gialle vibonesi e del Roan. La visita è stata l’occasione per il tenente colonnello Lippolis di far visitare al generale Lorusso gli apprestamenti logistici della Stazione Navale di Vibo Valentia, fiore all’occhiello del Servizio Navale del corpo. Il Generale Lorusso, che ha assunto alla fine del mese di maggio l’incarico di comandante interregionale dell’Italia Sud-Occidentale del corpo, ha manifestato il suo apprezzamento per l’impegno profuso dai militari dipendenti dai comandi visitati, impegnati in un difficile contesto socio-economico condizionato dalla presenza della criminalità organizzata e in particolari azioni in mare e in cielo per i finanzieri del comparto aeronavale.