Le massime autorità della provincia accanto ai militari per festeggiare la santa patrona nel duomo di San Leoluca. Presenti numerosi bambini delle scuole

Le più alte cariche civili e militari della provincia, a cominciare dal prefetto Francesco Zito, hanno celebrato questa mattina la Virgo Fidelis, la patrona dell’Arma dei carabinieri, con una solenne celebrazione religiosa nel duomo di San Leoluca. Alla funzione, presieduta dal vescovo Luigi Renzo e con in prima fila il neo comandante provinciale dell’Arma Bruno Capece, hanno partecipato i rappresentanti di tutte le forze armate del territorio, dalla Polizia di Stato alla Guardia di finanza, dalla Guardia costiera alla Polizia penitenziaria, fino ai Vigili del fuoco e le polizie locali. Nel corso dell’omelia, monsignor Renzo ha ribadito la funzione fondamentale svolta dai carabinieri per la tutela dei cittadini, chiedendo loro grande fedeltà, oltre che alla Virgo Fidelis, anche a «quegli stessi uomini che abitano questa terra in questo periodo difficile». Tra i presenti, oltre a numerosi cittadini, una folta rappresentanza delle scolaresche vibonesi che hanno seguito con interesse la funzione, posando, insieme a tutti i presenti, per una foto ricordo sulle scalinate del duomo.