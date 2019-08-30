Attività della Squadra mobile che ha sequestrato anche un bilancino e denaro contante. L'uomo è già gravato da precedenti

Un 55enne di Vibo Marina, Leonardo Florio, è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso di una perquisizione domiciliare, gli uomini della Squadra mobile – con la collaborazione del Nucleo cinofili dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico – hanno sequestrato 13,7 grammi di cocaina, suddivisi in 34 dosi già pronte per la vendita, nonché un bilancino di precisione e denaro contante, suddiviso in banconote di diverso taglio.

L’uomo, già gravato da precedenti penali e di polizia, su disposizione della competente autorità giudiziaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Leo Florio nel 2012 era rimasto coinvolto nell’operazione denominata “Eolo” coordinata dalla Procura di Vibo Valentia