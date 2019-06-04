Il neo capo dell’Utg: «Saremo l’interfaccia degli enti locali e un riferimento per i cittadini. Lavoreremo per permettere a questa terra di abbandonare l'ultimo posto della classifica»

Si è insediato questa mattina il nuovo prefetto di Vibo Valentia Francesco Zito. In una breve conferenza stampa ha salutato la cittadinanza e tracciato quelle che saranno le linee guida del suo operato, in sintonia, chiaramente, con le funzioni dell’Ufficio territoriale del governo. Zito, 60 anni, con una lunga carriera in ruoli di vertice degli uffici ministeriali, prende il posto di Giuseppe Gualtieri.

Come ha avuto modo di spiegare durante l’incontro coi giornalisti, la sua materia prediletta, per averla approfondita nel corso di tanti anni di lavoro, è proprio quella degli enti locali: «Se questi sono l’interfaccia del cittadino – ha dichiarato – noi saremo la loro interfaccia. La Prefettura è uno snodo principale per il corretto funzionamento dell’attività amministrativa, faremo in modo di proseguire in un dialogo produttivo con tutte le realtà». Realtà che il neo prefetto, al suo primo incarico alla guida di un Utg, già conosce, per via diretta ma anche per l’eco mediatica che hanno avuto le tante classifiche negative sulla qualità della vita: «Questo è uno degli aspetti spiacevoli di questa bella terra, per quanto possibile faremo di tutto per migliorare la situazione».

Zito al momento è anche commissario straordinario del Comune di Cirò Marina: «Finché il ministero lo riterrò opportuno occuperò pure questo ruolo. Ma ad ogni modo sono qui a tempo pieno». Un passaggio anche sulle polemiche prima del suo arrivo, che paventavano possibili accorpamenti di Prefetture: «In realtà non c’è mai stata questa intenzione, il ministero ha ritenuto di procedere in questo modo, che io ritengo corretto, per garantire la copertura dell’incarico». In questi giorni si terrà il consueto giro di incontri istituzionali con le altre autorità, politiche e militari, della provincia.

