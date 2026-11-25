Prima la bonifica delle aree degradate, poi l’installazione delle telecamere per evitare che tornino a trasformarsi in discariche a cielo aperto. Sono già in corso a Vibo Valentia gli interventi di pulizia e ripristino ambientale finanziati dalla Regione Calabria con un contributo di 200mila euro ottenuto dall’amministrazione comunale nell’ambito di un avviso pubblico promosso dal Dipartimento Ambiente.

Gli interventi sono stati avviati in due delle tre zone individuate dal progetto: l’area della piscina comunale e quella dei mercati generali. Successivamente le operazioni interesseranno anche la zona nei pressi del cimitero cittadino. Il Comune di Vibo si era classificato al primo posto nella graduatoria regionale relativa alla Linea B del bando, ottenendo il punteggio massimo di 99 punti.

Rimozione dei rifiuti e pulizia delle aree

Le attività in corso prevedono la rimozione dei rifiuti abbandonati, la pulizia delle aree e lo sfalcio della vegetazione infestante che nel tempo ha contribuito al degrado dei luoghi.

«Abbiamo voluto imprimere un’accelerazione immediata alle attività – dichiara il sindaco Enzo Romeo – perché crediamo che i cittadini debbano vedere concretamente i risultati del lavoro amministrativo. Grazie alle risorse ottenute dalla Regione Calabria stiamo intervenendo su aree che da tempo necessitavano di attenzione, restituendo decoro, sicurezza e dignità a spazi pubblici importanti per la nostra comunità».

Telecamere contro l’abbandono dei rifiuti

La pulizia delle aree rappresenta soltanto la prima fase del progetto. L’obiettivo dell’amministrazione è infatti quello di contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti anche attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza, così da scongiurare il rischio che gli spazi appena recuperati tornino a essere interessati dagli stessi fenomeni di degrado.

«Questo è solo il primo passo – rimarca l’assessore all’Ambiente, Marco Miceli, che ha seguito da vicino tutto l’iter – di un percorso che prevede anche l’installazione di sistemi di videosorveglianza per contrastare con maggiore efficacia l’abbandono indiscriminato dei rifiuti».

Il prossimo intervento riguarderà dunque l’area nei pressi del cimitero di Vibo Valentia, completando il programma di recupero ambientale previsto dal finanziamento regionale. Nella nota diffusa dal Comune non vengono indicati i tempi entro i quali saranno ultimate le operazioni e installate le telecamere.