Un 27enne di Sorianello, già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da un proiettile ad una gamba. Sullo sfondo gli ambienti dello spaccio di stupefacenti. Nel 2013 il fratello venne ucciso a colpi di fucile a pallettoni mentre scontava i domiciliari nella sua abitazione

È mistero fitto intorno alla sparatoria che nei giorni scorsi, a Rondissone, nel Torinese, ha coinvolto due uomini, tra cui un 27enne originario di Sorianello, Bruno Lazzaro (foto), fratello di Salvatore Lazzaro ucciso nel 2013 nel piccolo centro delle Preserre vibonesi nella sua abitazione dove si trovava in regime di arresti domiciliari in seguito ad una condanna per detenzione di stupefacenti.

Il giovane ferito in Piemonte, trasferitosi da tempo nel Nord Italia, si è presentato in Pronto soccorso a Chivasso con una ferita alla gamba destra sulla quale i carabinieri hanno voluto vederci chiaro, specie in riferimento alle dichiarazioni rese dallo stesso 27enne che ha affermato di essersi recato a piedi in ospedale benché il luogo del ferimento distasse 15 chilometri.

Per l’altro ferito, Rocco Marano, 54enne piemontese, raggiunto da un colpo di pistola al gluteo, si era reso invece necessario il trasporto in ambulanza. Le condizioni di entrambi non destano tuttavia preoccupazione.

Dai primi riscontri effettuati dai militari dell’Arma pare che entrambi siano stati raggiunti dai colpi sparati da una terza persona e che non si sarebbero dunque colpiti a vicenda. Si propende per l’ipotesi di un regolamento di conti nell’ambito della criminalità organizzata, visto che entrambi sono già noti alle forze dell’ordine.

Lazzaro, in particolare, era stato arrestato nel 2015 insieme al fratello ventenne con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo stesso era accaduto al terzo fratello Salvatore, fermato sempre a Chivasso per il medesimo reato, e spedito in Calabria a scontare i domiciliari prima di essere ucciso.