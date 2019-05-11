L’attività di formazione organizzata dal comando provinciale di Vibo Valentia è stata coordinata dal funzionario tecnico Domenico Ferito

Prosegue l’attività di formazione dei Vigili del fuoco. Proprio nella giornata di ieri è stato ultimato il corso interprovinciale per patenti di guida di seconda categoria organizzato dal comando provinciale di Vibo Valentia. Al corso hanno partecipato dieci unità provenienti dai comandi di Vibo e Reggio Calabria. Durante il corso, articolato su quattro settimane, sono stati trattati argomenti sia teorici che pratici relativi alla guida di automezzi con massa complessiva superiore a 35 quintali, alla conoscenza ed utilizzo delle pompe antincendio ed alla guida degli automezzi su terreno non preparato (fuoristrada). Quest’ultimo modulo è stato svolto presso la pista omologata del Centro di formazione regionale di Lamezia Terme.

Il corso è stato diretto dal funzionario tecnico Domenico Ferito, ed ha avuto come docenti gli istruttori di guida il capo reparto Giovannino Vescio (coordinatore degli istruttori), il capo squadra Nazzareno Suriani (Vibo Valentia), il vigile coordinatore Demetrio Cara (Reggio Calabria), e il vigile coordinatore Francesco Grimaldi (Cosenza). Il corso abilita il personale che ha superato l’esame finale alla conduzione di automezzi con massa complessiva fino a 35 quintali in soccorso ed alla conduzione non in soccorso di automezzi con massa complessiva superiore a 35 quintali.