Anche a Vibo solidarietà e cordoglio per la tragica scomparsa dei tre pompieri. Fiori e biglietti da parte di cittadini di fronte alle caserme

Il prefetto di Vibo Valentia, Francesco Zito, ha fatto visita questa mattina al Comando provinciale dei Vigili del fuoco per esprimere solidarietà e cordoglio per la tragica morte dei tre colleghi avvenuta in provincia di Alessandria. Il comandante provinciale Giampiero Rizzo ha accolto il Prefetto ringraziandolo per la vicinanza che ha sempre dimostrato nei confronti dei Vigili del fuoco. Successivamente il prefetto ha incontrato il personale operativo ed amministrativo al quale ha rinnovato il suo cordoglio nonché l’apprezzamento per l’opera quotidianamente svolta a tutela dei cittadini. Da registrare inoltre le attestazioni di solidarietà da parte di numerosi cittadini ed istituzioni che hanno voluto lasciare dei fiori in memoria dei tre vigili del fuoco tragicamente scomparsi.