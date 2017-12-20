Tutti gli articoli di Cronaca
Violazione della misura di prevenzione. Con questa accusa i carabinieri hanno arrestato a Tropea, Gaetano Muscia, 53 anni, del luogo, soggetto ben noto alle forze dell’ordine ed alle cronache e, da ultimo, condannato il 17 febbraio scorso a 7 anni di reclusione per usura ed estorsione al termine del processo “Black money” celebrato in primo grado dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia.
A Muscia – finito agli arresti domiciliari – si contesta di essersi accompagnato ad un pregiudicato. E’ difeso dagli avvocati Giuseppe Di Renzo e Mario Bagnato.
