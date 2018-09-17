<p>Il Tribunale del Riesame ha <strong>annullato</strong> la misura cautelare<strong> dell’obbligo di firma</strong> nei confronti di <strong>Domenico Macrì,</strong> detto “Mommo”, 34 anni, di<strong> Vibo Valentia.</strong> Arrestato e finito ai domiciliari il 23 agosto scorso poiché non trovato in casa nonostante il regime di sorveglianza speciale al quale è sottoposto, il giorno successivo si era visto convalidare l’arresto dal giudice la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana ai carabinieri per la firma per il reato di <strong>minaccia a pubblico ufficiale.</strong> Domenico Macrì, infatti, dopo aver appreso di una perquisizione domiciliare alle 4 del mattino a casa propria (dove non era stato trovato) e di altra perquisizione a casa della fidanzata, ha <strong>minacciato telefonicamente i carabinieri</strong> invitandoli ad interrompere le ricerche ed a spostare l’auto della Radiomobile posizionata nei pressi della dimora del 34enne in attesa di un suo possibile rientro. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-23953"></div>\n\n Minacce confermate in aula a Vibo – all’atto della convalida dell’arresto – anche dal tenente destinatario degli “inviti” da parte di Domenico Macrì che si era poi presentato ieri in caserma accompagnato dal suo legale, l’avvocato Francesco Sabatino che, dopo la convalida dell’arresto, ha chiesto i termini a difesa ed il processo è stato <strong>rinviato al 12 ottobre.</strong> In tale data, Domenico Macrì <strong>comparirà libero e senza alcuna misura</strong> in relazione a tale procedimento visto che oggi il Riesame – in accoglimento delle argomentazioni dell’avvocato Sabatino – ha annullato anche l’obbligo di firma. <strong>Macrì</strong> è stato <strong>condannato</strong> nel 2013 in <strong>via definitiva a 6 anni</strong> di reclusione per il reato di <strong>associazione mafiosa</strong> al termine dell’operazione denominata “Goodfellas” condotta dalla Squadra Mobile di Vibo. In particolare, è stato ritenuto <strong>organico al clan Lo Bianco. </strong></p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>