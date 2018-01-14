L’uomo è stato sorpreso dai Carabinieri del Norm di Tropea in giro per il paese alla guida della sua automobile

I carabinieri del Norm della Compagnia di Tropea, hanno tratto in arresto, la notte scorsa a San Calogero, il 44enne Antonio Ranieli, che, sottoposto alla sorveglianza speciale, dapprima non si faceva trovare in casa per il controllo e poi veniva trovato in giro per il paese a bordo della propria autovettura, in contrasto con le disposizioni della sorveglianza speciale, che gli vietano la guida.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.