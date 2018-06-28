Il 47enne di Tropea, alias “U Bimbu” sorpreso dai carabinieri in un ristorante di Vena di Ionadi intento a parlare con un pregiudicato

Era tranquillamente seduto in un ristorante di Vena di Ionadi intento a parlare con un pregiudicato sebbene fosse gravato da sorveglianza speciale con obbligo di dimora a Tropea. Con l’accusa di violazione della sorveglianza speciale è stato tratto in arresto dai carabinieri della Stazione di Tropea, in collaborazione con i colleghi di Vibo Valentia, Francesco La Rosa, 47 anni, alias “U Bimbu”, che era riuscito a fuggire dal ristorante prima dell’arrivo dei militari dell’Arma. E’ stato però messo dinanzi alle proprie responsabilità grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza interno al locale.

Francesco La Rosa – ritenuto a capo dell’omonimo clan di Tropea e già condannato per associazione mafiosa – è stato pertanto raggiunto a casa dai carabinieri e posto ai domiciliari in attesa delle determinazioni della magistratura di Vibo Valentia. Francesco La Rosa è stato condannato a 6 anni di reclusione in Cassazione a seguito dell’operazione antimafia denominata “Peter Pan” scattata nel dicembre del 2012 su indagini della Squadra Mobile di Vibo Valentia ed il coordinamento della Dda di Catanzaro. Insieme ai fratelli Antonio e Pasquale viene ritenuto al vertice dell’omonimo clan di Tropea che avrebbe monopolizzato il settore dei lavori pubblici controllando anche tutte le altre attività illecite.

