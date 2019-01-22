Attualmente si trova in carcere per scontare altra condanna definitiva per rapina e tentata estorsione

Assolto dal Tribunale monocratico di Vibo Valentia, Domenico Pardea, 51 anni, detto “U Ranisi”, originario di Vibo, ma residente da tempo a Pizzo Calabro, difeso dall’avvocato Rocco Barillaro, accusato di violazione della sorveglianza speciale. Nell’occasione, Pardea era stato notato dalle forze dell’ordine a bordo di un’auto. Da un successivo controllo nel corso del quale Pardea è stato trovato in casa e da alcune testimonianze rese nel corso del processo, mancando l’individuazione certa circa l’identità dell’uomo visto alla guida dell’auto, è arrivata l’assoluzione.

Domenico Pardea si trova attualmente in carcere per scontare un residuo pena per rapina e tentata estorsione. A settembre è stato condannato in via definitiva alla pena di due anni e due mesi nell’ambito dell’operazione antimafia denominata “Never Ending” che vedeva quale parte offesa l’imprenditore e testimone di giustizia Francesco Vinci. LEGGI ANCHE: Operazione Never Ending della Dda nel Vibonese, condanne in Cassazione

