Al 78enne di Limbadi gli veniva contestato anche il reato di minaccia ai danni dei carabinieri

Il Tribunale di Vibo Valentia – al termine di un processo che si è svolto con rito abbreviato – ha assolto Giovanni Mancuso, 78 anni, di Limbadi, pluripregiudicato e ritenuto esponente dell’omonimo clan. Plurime violazioni della sorveglianza speciale e minaccia ai carabinieri le accuse nei confronti di Giovanni Mancuso che, dopo la convalida dell’arresto a dicembre, difeso dagli avvocati Francesco Stilo e Francesco Schimio, era stato rimesso in libertà. In particolare, a Giovanni Mancuso venivano contestate frequentazioni con pregiudicati di Limbadi, Rombiolo e Soriano Calabro. Il pm Antonietta Nusdeo aveva chiesto la condanna 3 anni e 2 mesi. La difesa, invece, l’assoluzione, mancando l’abitualità della condotta ed altri presupposti giuridici per inquadrare la condotta nel reato di minaccia a pubblico ufficiale.

Giovanni Mancuso è stato condannato dal Tribunale collegiale di Vibo Valentia a 9 anni di reclusione per il reato di usura al termine del processo nato dall’operazione denominata “Black money”. A giorni si aprirà il processo d’appello. Altri 6 anni di reclusione per associazione mafiosa li aveva invece rimediati in primo grado a Vibo nel processo nato dall’operazione denominata “Genesi”. In appello è stato però assolto (assoluzione divenuta definitiva per la mancanza di appello da parte della Procura generale di Catanzaro). Nel maggio del 2017, Giovanni Mancuso è stato infine assolto a Vibo anche dal processo nato dall’operazione antimafia denominata “Impeto”. Nei suoi confronti, l’accusa aveva chiesto 12 anni di carcere per usura ed estorsione. LEGGI ANCHE: Omette di firmare dai carabinieri, denunciato Giovanni Mancuso

