La Corte d’Appello di Catanzaro ha assolto Nicola Cilurzo, 48 anni, di Vena Superiore, accusato di violazione della sorveglianza speciale. In primo grado era stato condannato dal Tribunale di Vibo Valentia a un anno ed 8 mesi di reclusione. I giudici di secondo grado, però, accogliendo la richiesta dell’avvocato Francesco Stilo, hanno mandato assolto l’imputato.

Nel dicembre del 2017, Cilurzo aveva lasciato il carcere (fra liberazioni anticipate, indulto e pena già scontata) dopo una condanna a complessivi 9 anni di reclusione per reati concernenti gli stupefacenti e le armi. 

 

 