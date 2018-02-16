L’esponente dell’omonimo clan federato con la “famiglia” Lo Bianco di Vibo Valentia si trova attualmente in carcere con l’accusa di omicidio

La prima sezione penale della Cassazione, in accoglimento di un ricorso discusso dall’avvocato Diego Brancia nell’interesse di Franco Barba, 56 anni, di Vibo Valentia, ha annullato senza rinvio perché il fatto non sussiste la condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione inflitta dal gup del Tribunale di Vibo Valentia (al termine di un processo con rito abbreviato), poi confermata in appello, per la violazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Franco Barba, imprenditore edile, era stato sorpreso fuori dall’abitato del comune di residenza (Vibo Valentia) alla guida di un’auto (pur avendo subito la revoca prefettizia della patente di guida) priva di polizza assicurativa.

Le argomentazioni sostenute dalla difesa, che ha richiamato l’orientamento della Corte Costituzionale pronunciatasi con sentenza additiva e quello delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di attualità della pericolosità sociale, oltre ad un principio già enunciato dalla Prima sezione penale, sono state integralmente accolte, tanto che la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.

Per tali vicende Franco Barba era stato ristretto agli arresti domiciliari per oltre sei mesi, oltre alla sottoposizione ad altre misure non custodiali. Allo stesso Barba veniva contestata la recidiva reiterata infraquinquennale, per cui la condanna sarebbe divenuta immediatamente esecutiva.

Franco Barba è stato in passato condannato a 6 anni con sentenza definitiva per associazione mafiosa (operazione “Nuova Alba”) poiché ritenuto esponente di spicco del clan Lo Bianco-Barba. Attualmente si trova detenuto quale mandante dell’omicidio di Mario Franzoni (operazione “Outset”), consumato a Portosalvo nell’agosto del 2002.

