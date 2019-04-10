Da ieri si trova però indagato per spaccio di marijuana nell’ambito dell’operazione antimafia “Rimpiazzo”

La Cassazione ha annullato, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, l’ordinanza con la quale è stato ritenuto inammissibile il reclamo di Tommaso Lo Schiavo, 58 anni, di Piscopio, destinatario di un ordine di carcerazione emesso il 15 marzo 2018 per scontare una pena di dieci mesi di reclusione inflitta nel 2011 dal Tribunale di Vibo per i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, violenza privata e lesioni personali. Il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato l’istanza intesa all’esecuzione nel domicilio del condannato, spiegando per via della pluralità e gravità dei precedenti penali di Lo Schiavo, nuovamente arrestato in flagranza l’8 novembre 2017 per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente.

La Cassazione ha tuttavia accolto il ricorso del suo avvocato Maria Caterina Inzillo in quanto era stato rispettato il termine di dieci giorni per proporre reclamo. Decisione quindi annullata e trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza per una nuova pronuncia. Tommaso Lo Schiavo da ieri è invece indagato nell’operazione “Rimpiazzo” della Dda di Catanzaro contro i Piscopisani. In particolare, Lo Schiavo è accusato di detenzione ai fini di spaccio di 4,9 grammi di marijuana (contestazione per fatti risalenti al 5 marzo 2011) con l’aggravante di aver agevolato il clan mafioso dei Piscopisani.

