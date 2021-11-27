I carabinieri notificano i provvedimenti emessi dal gip su richiesta della Procura

I carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia hanno dato esecuzione, sulla scorta di indagini della locale Procura, a due misure cautelari emesse dal gip per altrettanti episodi di maltrattamento e violenza contro le donne.

Le indagini sono state attivate dalle Compagnie carabinieri di Vibo e Tropea dopo che le vittime hanno trovato il coraggio di denunciare le violenze subite fra le mura domestiche. In particolare, un uomo quarantenne – nel frattempo trasferitosi fuori regione – è stato destinatario di un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa conuna distanza non inferiore ai 250 metri in caso di incontro fortuito in luogo pubblico e non inferiore a cinquanta metri nei luoghi abitualmente frequentati dalla parte offesa.

A un 38enne di origine marocchina, invece, è stato notificato un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare.