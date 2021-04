Tropea, due classi dell’alberghiero in finale nel concorso nazionale Cooking quiz

Due classi dell’Istituto alberghiero di Tropea sono arrivate in finale nel concorso didattico nazionale “Cooking quiz”, che sta coinvolgendo cento scuole e oltre ventimila studenti in tutta Italia. Si tratta della 4^A Enogastronomia e 4^B Sala-Vendita, che nella finalissima di maggio dovranno battersi contro le altre migliori classi italiane.

Il concorso vede la collaborazione di Alma, la scuola internazionale di Cucina Italiana fondata da Gualtiero Marchesi, e per il suo valore didattico e formativo è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Data l’emergenza sanitaria in corso, quest’anno è stata ideata una edizione digitale del “Cooking quiz”. Diversi gli chef Alma che nei vari appuntamenti hanno coinvolto gli studenti, i quali si sono poi misurati con l’accattivante quiz che contraddistingue il progetto: un metodo divertente per imparare e sondare il livello di apprendimento.

Un’esperienza entusiasmante per i ragazzi di Tropea e grande è la soddisfazione espressa dai docenti – in particolare dai prof coordinatori del progetto Mazzitelli e Pesce -, felici di regalare un’attività formativa ma soprattutto divertente ed entusiasmante agli studenti, in un momento difficile come questo.

Una novità della quinta edizione è il focus dedicato alle buone norme di raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio, plastica, vetro e acciaio che vengono utilizzati ogni giorno in cucina, grazie alla collaborazione dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi, Cial, Corepla, Coreve e Ricrea. Questi ultimi si sono occupati del riciclo di tutti questi imballaggi, consentendo un enorme risparmio di materia ed energia.