Tropea si veste di colore: torna il concorso Finestre, balconi e vicoli fioriti

Al via la XIV edizione del concorso “Finestre balconi vicoli fioriti Anna Maria Piccioni Città di Tropea” che per l’anno 2021 viene dedicato a Domenico Romano Carratelli figlio illustre di Tropea, noto esponente politico e bibliofilo.

Il concorso e i promotori

L’iniziativa nasce dal desiderio di rendere ancora più affascinante la perla del Tirreno attraverso decori floreali a cura di privati e di attività commerciali, migliorando, così, la qualità della vita e dell’ambiente urbano. Il progetto è promosso congiuntamente dal Comune, dalla Pro loco, dall’Istituto di Istruzione superiore, dalla Consulta delle associazioni, dall’ AssCom (Associazione Commercianti), dall’ As.Al.T (Associazione albergatori), da OspitiAmo Tropea (Associazione B&B), e da sos Korai Onlus.

Come partecipare

La partecipazione al concorso, che prevede l’abbellimento a tema libero ed a proprie spese, è totalmente gratuita ed aperta a tutti i residenti, proprietari di immobili, responsabili di attività commerciali, albergatori e titolari di b&b nel Comune di Tropea. I partecipanti potranno abbellire con fiori e piante l’esterno visibile dei balconi, delle finestre, le aiuole pubbliche. Il regolamento completo e il modulo d’iscrizione sono disponibili sulle pagine Facebook di: Comune, Pro Loco, AssCom, sos Korai oltre che sul sito web del Comune. Il modulo dovrà essere presentato all’indirizzo mail info@prolocotropea.eu entro l’1 giugno 2021.

La premiazione

La premiazione avverrà con pubblica cerimonia, entro luglio 2021, nel rispetto delle regole vigenti a tutela della salute, dettate dalla pandemia da covid-19. Premi per ognuna delle due categorie di concorrenti: privati/attività commerciali e alberghiere.



–1°classificato Buono per l’importo di € 200,00 per l’acquisto di bulbi, sementi e piante ornamentali

–2°classificato Buono per l’importo di € 100,00 per l’acquisto di bulbi, sementi e piante ornamentali

–3°classificato Buono per l’importo di € 50,00 per l’acquisto di bulbi, sementi e piante ornamentali.

Ad ognuno dei sei vincitori sarà donata, inoltre, una mattonella artistica ricordo.

Scatti d’autore

Come per le due ultime annualità, anche per il 2021 la manifestazione sarà affiancata dall’iniziativa “Scatti d’autore per Tropea in Fiore” che individuerà, tra quelli inviati, lo scatto fotografico più bello che verrà utilizzato per pubblicizzare la cerimonia conclusiva prevista nel mese di luglio.

Può partecipare chiunque ami la fotografia e Tropea, adulti e giovani, inclusi gli studenti di ogni ordine e grado. La foto, che ritrae la città, con sviluppo in verticale, di buona qualità tecnica per consentire l’ingrandimento, ha come tema “ Scorci entro le mura”, è inedita e realizzata appositamente per il concorso nel periodo dall’1 al 30 giugno 2021.

La foto più bella

Lo scatto può essere inoltrato da subito, e fino al 30 giugno 2021, alle coordinatrici del concorso “Finestre balconi vicoli fioriti Anna Maria Piccioni Cittá di Tropea” Beatrice Lento e Mariantonietta Pugliese, attraverso le loro e.mail beatricelento@gmail.com e mariantonietta_pugliese@yahoo.it

La foto, valutata migliore dalla giuria del Concorso, sarà riprodotta sui manifesti che pubblicizzeranno la manifestazione finale di premiazione dei vincitori della kermesse floreale, le dieci foto più belle accompagneranno le composizioni floreali nel video che sarà proiettato durante la cerimonia e saranno esposte a Palazzo Sant’Anna sede del Comune di Tropea.