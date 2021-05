A Vibo riparte la stagione dei concerti con l’esibizione del duo Parisi-Maiorca

Giovedì 20 maggio alle ore 18,00 sarà inaugurata presso l’Auditorium dello Spirito Santo la stagione dei concerti di Vibo Valentia con il concerto del duo composto dal violinista Lorenzo Parisi e dal pianista Giuseppe Maiorca.

La manifestazione, organizzata grazie alla feconda sinergia che da anni intercorre fra Ama Calabria e Conservatorio di Vibo Valentia diretto dal maestro Vittorino Naso, segna il ritorno ai concerti dal vivo dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia. L’evento di giovedì è il primo di una lunga serie che vedrà impegnati solisti e complessi da camera di fama internazionale a fianco di giovani talenti del conservatorio vibonese.

L’inaugurazione è affidata al duo composto da Lorenzo Parisi e Giuseppe Maiorca la cui trentennale amicizia si è trasformata in un sodalizio musicale stabile e consolidato. Il repertorio eseguito in questo lungo tempo tocca tutti gli stili e le epoche, dal Settecento (Corelli, Vitali, Tartini ecc.) al Classicismo (Mozart e Beethoven), dal Romanticismo (Brahms, Schumann, Grieg, Tchaikovsky, Elgar ecc.) al Novecento italiano ed europeo (Martucci, Longo, Bettinelli, Bartok, Dvorak, Kreisler ecc.). In duo, ed in trio con il violoncello, si sono esibiti nelle principali città italiane (Milano, Roma, Venezia, Bologna, Bolzano, Messina, Catania, Savona, Pescara, Imperia, Udine, Spoleto, Sassari, Aosta, Trieste, Verona ecc.) in Spagna, in Francia, in Belgio e in Repubblica Ceca appassionando sempre il pubblico per l’intensità delle proprie esecuzioni e riscuotendo consensi dalla critica.