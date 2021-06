siamosullastessabarca, giovedì a Vibo la premiazione dei vincitori

Giovedì 3 giugno, alle ore 17,30 nella sala consiliare del comune di Vibo Valentia verranno premiati i vincitori del concorso “#siamo sulla stessa barca”, che era stato organizzato dall’Assessorato alla Cultura e dalla Presidenza del Consiglio comunale. Il tema del concorso si ispirava al discorso pronunciato da sua Santità Papa Francesco il giorno 27 marzo 2020 sul sagrato della Basilica di San Pietro in Roma ed era rivolto agli alunni di tutte le scuole del territorio e ai cittadini che dovevano cimentarsi in una produzione artistica. Il premio per i vincitori consiste in un viaggio a Roma con pernottamento di una notte e udienza papale.



Oltre al Sindaco Maria Limardo ed al Presidente del Consiglio comunale Nazzareno Putrino, saranno presenti rappresentati della Giunta, dei Consiglieri e della Task Force e naturalmente, i vincitori del concorso. Ospite d’eccezione il vescovo Mons. Luigi Renzo. Consegnerà i premi il presidente Sebastiano Barbanti della BCC Vibonese, la Banca che, nel 2020, ha sponsorizzato l’evento. «Abbiamo atteso un anno che la pandemia potesse consentire una cerimonia di più ampio respiro – sottolinea l’assessore alla Cultura Daniela Rotino – ma non essendo stato possibile si potrà seguire l’evento in streaming sul canale YouTube del Comune di Vibo Valentia».