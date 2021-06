Vibo, all’auditorium Spirito Santo il duo Senni-Tandoi in concerto

Continua con un nuovo appuntamento la stagione musicale organizzata congiuntamente dal Conservatorio vibonese e da Ama Calabria con il sostegno del Mic Direzione Generale Spettacolo dal vivo. Domani, alle ore 18, presso l’Auditorium Santo Spirito si terrà un concerto del duo composto dal contrabbassista Stefano Senni e dalla pianista Francesca Tandoi.

Il duo Stefano Senni & Francesca Tandoi si esibisce in tutto il mondo con i principali interpreti del repertorio jazz. A Vibo l’intento è quello di creare un’atmosfera intima, cameristica e centrata sull’interplay che deve svilupparsi nel dialogo tra pianoforte e contrabbasso. Attraverso l’interpretazione di alcuni jazz standards e l’esecuzione di brani originali, la loro musica abbraccia l’universo espressivo del jazz: un connubio di energia e raffinatezza, la forza e il senso della melodia, del blues e dello swing.

Il concerto prevede l’esecuzione di alcuni capolavori del repertorio jazz come: Tin tin deo di Dizzy Gillespie, How deep is the ocean di Irving Berlin, You’ve changed di Carl Fisher, Onilosor di Frank Rosolino, Lu’s Bounce di Dan Nimmer, This can’t be love di Richard Rodgers e Just you just me di Jesse Greer.

Maggiori informazioni possono essere tratte consultando il link: https://www.amaeventi.org/evento/duo-senni-tandoi/