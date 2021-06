Nuovo teatro comunale di Vibo, consegnati i lavori di completamento

Un momento della consegna dei lavori

Consegnati stamane i lavori di completamento del nuovo teatro comunale di Vibo Valentia ubicata a Moderata Durant. Presenti il sindaco Maria Limardo, l’assessore ai Lavori pubblici Giovannino Russo, i progettisti e direttore dei lavori, architetti Vincenzo Carone e Magro, il Rup Giuseppe Petruzza e la ditta aggiudicataria, Consorzio stabile Geco di Anzio (Roma). L’importo complessivo dei lavori è pari a 360.814,94 di euro. Allo stato attuale devono essere ancora eseguiti dei lavori di completamento che riguardano la fornitura in opera degli ascensori, degli arredi, delle poltrone, delle tende e rivestimenti sala oltre alla sistemazione esterna. Per tale sistemazione esterna , non prevista nell’appalto principale originario, l’amministrazione ha messo a disposizione le risorse necessarie per un intervento definitivo e completo. Questi lavori di completamento hanno lo scopo di consegnare alla città il suo teatro civico in quanto attrezzato per la realizzazione di attività teatrali e di prosa, nonché polo di eccellenza per attività culturali. [Continua in basso]

Altra veduta interna dell’opera

Per il sindaco Limardo quella di oggi «rappresenta un’altra tappa fondamentale dell’amministrazione che nel corso di questi mesi si è impegnata su tale obiettivo provvedendo al collaudo dei lavori precedenti e all’avvio delle procedure di aggiudicazione di questo nuovo lotto. E’ superfluo sottolineare l’importanza di un teatro comunale nell’ambito delle iniziative di Vibo Valentia Capitale italiana del libro 2021 le cui azioni mirano da un lato al potenziamento dei presidi e dei luoghi coinvolti, dall’altro all’acquisizione di infrastrutture tecnologiche e strumentali di supporto alle azioni di sistema e a disposizione degli attori coinvolti, dall’altro ancora – ha concluso il sindaco – alla valorizzazione delle molteplici attività ed iniziative nel campo della promozione della lettura realizzate nel territorio da una pluralità di soggetti pubblici e privati».

Il grande sipario del nuovo teatro

A giudizio dell’assessore Russo «anche su questi importanti interventi di completamento del nuovo teatro comunale assicureremo la nostra costante attenzione perché il tutto si svolga – ha assicurato il titolare dei lavori pubblici del Comune – nel rispetto dei tempi contrattuali previsti che sono di 150 giorni».