Istituto di criminologia Vibo, istituita la cattedra in Diritto di famiglia

ll professore Giancarlo Cerrelli

La famiglia può essere luogo di abusi, di falsi abusi, di violenza e di crimini. Nella società è in atto una rivisitazione del ruolo tradizionale della famiglia, dove si pensa che esistano “diritti” senza il contrappeso dei doveri. Per questi motivi il professore Saverio Fortunato, rettore dell’Istituto italiano di criminologia di Vibo Valentia, ha inteso attivare la cattedra di Diritto di famiglia assegnandone l’insegnamento al professore Giancarlo Cerrelli, già componente del consiglio nazionale e già vicepresidente nazionale dell’Unione giuristi cattolici italiani. Autore di varie pubblicazioni, tra cui “La famiglia in Italia dal divorzio al gender”, edizioni Sugarco. È stato, inoltre, audito dalla commissione Giustizia della Camera dei deputati, in materia di adozione ed affido, e dalla commissione Giustizia del Senato, in materia di disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili.