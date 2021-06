Eolie Music Fest: i concerti in mare da seguire sulle barche in partenza anche da Tropea

Si preannuncia essere l’evento musicale di inizio estate, un grande ritorno di note e spettacolo dal vivo in una veste del tutto innovativa. È l’Eolie Music Fest: il festival musicale che si terrà dal 23 al 30 giugno nelle acque antistanti l’arcipelago siciliano. Cinque i concerti che si terranno proprio in mare, a ridosso delle isole. Una situazione che ricorda un po’ il cinema in modalità drive in, ma con un caicco come palcoscenico per gli artisti e la platea composta da barche e gommoni. Il caicco – imbarcazione a vela bialbero, di origine turca – sarà itinerante e ogni sera porterà lo spettacolo in uno scenario diverso, tra i golfi di Lipari, Vulcano, Salina e Stromboli.

E siccome le isole Eolie sono parte imprescindibile dell’orizzonte visto dalla costa degli Dei, protagoniste dei nostri tramonti, non mancherà occasione di poter raggiungere il festival direttamente da qui. L’unica compagnia di navigazione calabrese presente all’evento con le sue motonavi è la vibonese Salvadori: nei giorni 26 e 27, le imbarcazioni – piene per metà della capienza, in rispetto delle norme anti Covid – salperanno da Tropea con destinazione Eolie Music Fest e diventeranno parte della platea. «Un evento innovativo, speriamo sia una ripartenza dopo i lunghi mesi segnati dal Covid, sia per noi che per la musica e gli artisti che finalmente potranno tornare ad esibirsi dal vivo», dice Marianna della compagnia Savadori.

E gli artisti che canteranno tra mare e scorci mozzafiato sono tra i protagonisti della musica italiana contemporanea. Ci saranno Willie Peyote, i Coma Cose, Fulminacci, Colapesce e Dimartino, che hanno tutti partecipato all’ultimo festival di Sanremo. Ma anche i Subsonica, i Negrita, Nu Guinea, Bandakadabra, The Winstons.

Si tratta quest’anno della prima edizione dell’Eolie Music Fest, anche se il progetto è quello di andare avanti almeno per cinque anni. L’organizzazione è della siciliana Marea Eventi e vede il patrocinio, tra gli altri, anche del ministero della Cultura.