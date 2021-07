Nasce “Tropea Tourism”, ecco la piattaforma digitale dedicata alla cittadina

Tropea (foto Borghi più belli d’Italia)

“Tropea Tourism”è la piattaforma digitale multitematica sviluppata da Socialidea, agenzia di comunicazione e web marketing. Tropea-tourism.com non è un semplice sito informativo, ma una esposizione promozionale degli innumerevoli aspetti di Tropea suddivisi in rubriche tematiche, finestre informative, calendari di eventi, articoli culturali e video interviste in continuo aggiornamento che saranno arricchite da tanti contributi di esperti e diffuse sui canali social di Instagram e Facebook. [Continua in basso]

«La piattaforma – riferisce una nota stampa – si giova dello splendido logotipo creato da Fabio Rotella che racchiude in una suggestiva simbiosi architettonica la storia religiosa e politica della città tirrenica, in uno sfondo le cui scelte cromatiche richiamano i colori distintivi dello stemma di Tropea e del suo mare cristallino. I contenuti sono curati da Dario Godano, storico e archeologo tropeano. Seguono le rubriche Racconti, incentrate sulle narrazioni e interviste di personalità operanti a Tropea nel settore dell’imprenditoria, dell’artigianato, della cultura, della gastronomia, delle associazioni di categoria, fino alle offerte formative in ambito scolastico e alle testimonianze di stranieri che hanno scelto di venire a vivere per sempre nella Perla del Tirreno; mare e natura – prosegue il documento – dove vengono descritte con un’ampia documentazione fotografica le spiagge, i lidi, le aree marine che per il secondo anno consecutivo hanno incoronato Tropea come sola e unica Bandiera Blu della provincia di Vibo Valentia; prodotti tipici e cucina, in cui vengono esaltati la cipolla rossa di Tropea Igp e le altre eccellenze gastronomiche del comprensorio, coniugando le antiche tradizioni culinarie alla promozione turistica. QuindisStoria e cultura, un’esposizione dettagliata del millenario retaggio storico, archeologico, architettonico, religioso, antropologico e folclorico dell’antica città patrizia eletta ad aprile Borgo dei Borghi 2021 e consacrata tra le mete turistiche predilette dai viaggiatori di tutto il mondo».

Sul sito, inoltre, saranno fruibili guide digitali che susciteranno ulteriore attrattiva agli internauti che vorranno scoprire Tropea nei suoi aspetti più nascosti: leggende e miti, tra sacro e profano; la costa degli Dei e i suoi affacci; storia ed Arte: un connubio che incanta; Scoprire Tropea: un itinerario per ogni stagione; Cipolla rossa di Tropea, un’eccellenza mondiale Igp. “Tropea Tourism”è disponibile da subito «per soddisfare tutte le curiosità che riguardano Tropea e incentivare chiunque desideri visitarla e magari decidere di venirci a vivere per sempre».