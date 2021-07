“Ti porto un libro”: al via a Vibo Marina il ciclo di incontri culturali

Grazie all’impegno dell’associazione turistica Pro loco Vibo Marina e alla sensibilità del comandante della Capitaneria di Porto, riparte anche quest’anno la rassegna letteraria “Ti porto un libro: incontri con l’autore”, giunta ormai alla sua quinta edizione. Si tratta di un ciclo di eventi letterari con l’intento di favorire con il dibattito del pubblico anche la socialità e il dialogo tra le diverse opinioni. Il tutto nel suggestivo scenario del porto di Vibo Marina “scalo per le Eolie e il Mediterraneo con oltre 150 anni di storia e cultura del mare”.

Il calendario eventi

La kermesse targata Pro loco

L’evento, organizzato come ogni anno dalla Pro loco di Vibo Marina, si è giovato quest’anno della preziosa collaborazione del Sistema bibliotecario vibonese e del suo direttore Gilberto Floriani, che ha offerto un importante contributo nell’organizzazione delle serate e nella scelta degli ospiti in programma: «Inoltre – fanno rilevare gli autori – quest’anno la nostra rassegna è entrata a far parte dell’insieme di eventi organizzati dal Comune di Vibo Valentia per “Vibo Valentia capitale italiana del libro 2021”, riconoscendo così alla nostra manifestazione un ruolo culturale importante nella promozione della lettura. Nel fare ciò il Comune di Vibo Valentia, e nello specifico l’assessorato alla cultura, ha contribuito alla realizzazione dell’evento».

Ti porto un libro: il calendario

“Ti Porto un libro: incontri con l’autore” si svolgerà nel suggestivo scenario del porto di Vibo Marina nel retro banchina Fiume (nei pressi della Capitaneria di Porto) alle ore 21.30. L’evento sarà articolato in 5 serate che vedranno alternarsi diversi ospiti secondo il seguente calendario: