A Tropea va in scena la terza e ultima giornata del Cipolla party -VIDEO

di Rossella Galati

È iniziata sotto la pioggia la terza e ultima giornata del Tropea Cipolla Party, la kermesse dedicata alla regina delle cipolle che per tre giornate ha animato il borgo dei borghi con eventi, installazioni artistiche, attività per bambini, cooking show. Tra gli ospiti della rassegna chef stellati e volti noti della tv come Igles Corelli, Andrea Mainardi, Riccardo Sculli e Gennaro Esposito. Ogni momento è stato trasmesso in diretta streaming sui canali ufficiali della kermesse, sia del Tropea Cipolla Party che del Consorzio della cipolla rossa Calabria Igp per raccontare la cipolla di Tropea attraverso tutti i canali e fuori dai confini territoriali.

Verso la serata di gala

L’iniziativa, che si avvale del contributo del Comune di Tropea, guidato dal sindaco Giovanni Macrì, del Gal Terre Vibonesi, del Flag dello Stretto e della Pro Loco Tropea, si concluderà con una cena di gala durante la quale saranno premiati i ristoratori che in queste giornate hanno saputo valorizzare al meglio le loro pietanze con la regina delle cipolle: «Durante i tre giorni abbiamo previsto due contest ai quali hanno partecipato una ventina di ristoratori – spiega il direttore marketing e comunicazione Daniele Cipollina – uno per il miglior piatto e l’altro per i cocktail. Una giuria composta da blogger e il direttore della testata Mixer hanno selezionato i migliori che verranno premiati questa sera con delle opere realizzate dal maestro orafo Michele Affidato. Oltre a questo consegneremo diversi riconoscimenti come il premio speciale che verrà conferito dall’amministrazione comunale a Gennaro Esposito come ambasciatore della cipolla rossa di Tropea nel mondo».