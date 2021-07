Disponibili su Google play le guide di Vibo Valentia in italiano e in inglese

Sono già disponibili gratuitamente su Google Play le guide di Vibo Valentia, in italiano e in inglese. Per ottenerle basta entrare nell’app, da pc o da dispositivo mobile Android, e digitare “Vibo Valentia”. L’e-book gratuito è stato creato dalla redazione del Consorzio Turistico Calabria Vigorosa e si compone di 55 pagine. Per leggerlo basta utilizzare il browser web del computer o dello smartphone. L’introduzione alla guida presenta Vibo Valentia come «una città incredibilmente ricca di storia come poche altre in Italia e in Europa. Essa può vantare tre distinti periodi storici che ancora oggi convivono con importanti reperti archeologici. Il primo periodo è quello greco, il secondo è quello romano, il terzo è quello medievale». La guida racconta le vicende della città descrivendo i preziosi reperti ritrovati nel suo territorio ed è divisa in quattro sezioni: informazioni pratiche, cultura e ambiente, enogastronomia, eventi e manifestazioni. [Continua in basso]

In particolare, nella sezione “Cultura e Ambiente” vengono fornite dettagliate informazioni su: patrimonio ecclesiastico, Museo nazionale, il codice Romano Carratelli, il complesso Santa Chiara, il Valentianum, i palazzi gentilizi, il Castello e la Tonnara di Bivona, la Marineria. Nella sezione “Enogastronomia” vengono, invece, svelati “i segreti del pesce fresco”, mentre la sezione “Eventi e manifestazioni” illustra il Festival Leggere &Scrivere, l’Opera Sacra, l’Affruntata, la Processione a mare della Madonna di Pompei.