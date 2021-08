Tropea, alla poetessa Domenica Arcuri il premio “Onde mediterranee”

Docente di spagnolo in Friuli, ha scritto 26 libri e ricevuto diversi riconoscimenti in ambito letterario

È residente in Friuli ed è docente di spagnolo alle scuole superiori, uno dei poeti più premiati d’Italia: la professoressa Domenica Milena Arcuri Rossi. L’ultimo riconoscimento ricevuto è il premio assegnatole a Tropea al Concorso “Onde Mediterranee 2021”.

Le sue due penultime pubblicazioni che sono “Il giardino del sognatore”, con la prefazione dell’editore Giuseppe Aletti, poeta, critico letterario, ideatore di molti concorsi letterari, e “Versi e…lettere al cielo”, con la prefazione di A. Rapetti Mogol. Entrambi sono libri di poesie. Rapetti Mogol le definisce “piccole cattedrali armoniose”. Certo è che ogni componimento regala una immagine viva e molti ritrovano la propria vita, leggendole, altri le trovano carezzevoli, in esse intravvedono ricordi dei propri tempi passati, tanto sono evocative le immagini descritte. Sono emozionanti rime che descrivono memorie, sentimenti ed esaltano la natura in tutta la sua magnificenza. Nel libro “Versi e…lettere al cielo”, vi sono anche alcune suggestive e inquisitorie lettere poetiche indirizzate ad alcuni personaggi della Storia e della letteratura. A questi due ultimi libri di poesia, si sono aggiunti due romanzi, molto particolari, spaccati storici di epoche lontane: “Caterinetta e la stecca di cioccolata”, sullo sfondo della seconda guerra mondiale: impressioni, avvenimenti, sensazioni di una bambina vissuta a quel tempo e l’altro è stato appena pubblicato, in questi ultimi giorni: “Nobili destini” che, partendo da una descrizione puntuale e precisa di un evento catastrofico naturale, giunge alla descrizione della saga di una famiglia nobile che deve seguire il suo destino, come tutti, nobili o popolani che siano.

Domenica Milena Arcuri Rossi ha pubblicato 26 libri che spaziano tra romanzi, poesie, bozzetti descrittivi di alcune zone del Friuli, grammatiche italiane, francesi e spagnole e testi riguardanti la Comunicazione.

Ha ricevuto: Il Primo premio Franz Kafka per il romanzo “Le Margherite di Mirta”, assegnatole dall’Accademia Franz kafka Italia, 2012;

– Premio speciale per il romanzo “Todeschina”, assegnatole dalla stessa Accademia Franz Kafka,2011;

– Iscrizione all’albo d’oro degli scrittori Kafka,2013;

– una medaglia per gli studi di fisiognomica, cinesica, prossemica,

– premio speciale internazionale della Letteratura “Terra di Calabria”, per il romanzo “Il profumo degli ulivi e…di segreti amori”, 2016;

– Premio speciale internazionale di poesia “Sellion”, 2017;

– agosto 2017, onorificenza come eccellenza letteraria del territorio; E’ autore selezionato più volte al Concorso CET, Scuola Autori di Mogol.

– primo premio internazionale, sezione poesie d’Europa e del mondo, al Concorso Internazionale di poesia “Onde Mediterranee”, 2018, con un componimento in lingua spagnola dal titolo “Ah nuestro País!;

– nel settembre 2018, vince il Primo premio internazionale di poesia “Sellion”, con la silloge poetica “Terra d’eterno incanto”, dedicato alla Terra di Calabria;

– la stessa silloge viene premiata al Concorso Internazionale “Onde Mediterranee”, 2019.

Inoltre, l’autrice è stata scelta e inserita nell’ Antologia “Autori di Mogol” e nelle Antologie “Il Federiciano”, in quanto finalista ai relativi ultimi due Concorsi internazionali di Poesia.

Nel mese di ottobre u.s. Mogol-Aletti scelgono, ancora una volta, un suo componimento che sarà inserito in un’altra Antologia, in pubblicazione, sempre dal titolo “CET, Scuola Autori di Mogol”,

-è autrice selezionata dal poeta/attore Alessandro Quasimodo, figlio del premio Nobel, con tre poesie che sono inserite nell’antologia del relativo Premio Letterario Salvatore Quasimodo”.

Per chi si diletta a navigare in internet, su YouTube può ascoltare e vedere diversi Audio-video dal titolo “Quasimodo legge Domenica Milena Arcuri Rossi”, in cui il poeta, regista teatrale Alessandro Quasimodo interpreta alcune poesie e componimenti poetici dell’Arcuri.

Altro riconoscimento risale a Francesco Gazzè, fratello di Max, che ha scelto l’Arcuri, come poeta finalista, al Concorso di poesia internazionale “Habere Artem”.

Quest’anno ha ricevuto molti riconoscimenti e premi collegati ai premi letterari a cui ha partecipato: Tra un fiore colto e l’altro donato, Ti meriti un amore, Ali Penna d’Autore per due volte, La couleur d’un poème, finalista al Concorso G. Gioachino Belli e Marco Dell’Arco, dell’Accademia e socio G. Belli, La panchina dei versi (due volte).

A ottobre scorso è stata premiata per il romanzo “Su quella collina amena…” al Concorso Canti di…Versi e Onde mediterranee la premia ancora per un’altra poesia in Spagnolo. La Casa editrice Centoverba le conferisce il Premio della Casa Editrice, insignendola del titolo di Eccellenza Poetica 2020. E’ stata inserita in 33 Antologie, relative ai Premi e ai Concorsi.

Da non scordare, inoltre, l’inserimento di una sua nota biografica e di alcuni componimenti poetici nell’Enciclopedia dei Poeti Contemporanei 2020 dell’Aletti Editore e nell’Enciclopedia online di ALI Penna D’Autore.

Sono bei testi di poesia e narrativa e, come si commenta nell’antologia del XXV concorso Marco Dell’Arco, “Questa autrice si destreggia egregiamente tra impressioni e ricordi, descrizioni ed emozioni che trasferisce nei propri scritti con autenticità di sentimenti…”.

Come la poetessa e scrittrice Arcuri ha evidenziato nelle interviste che affiancano le due sillogi poetiche e che possono essere lette e consultate in internet, nelle pagine social dell’editore Aletti, le opere non sono frutto di rimaneggiamenti stilistici forzati, ma nascono spontaneamente, sollecitate da una sfumatura, da un sorriso, da una lacrima, da un colore, dall’alba o da un tramonto affascinanti per la sua mente e il suo cuore.