Il Complesso Bandistico Città di Serra San Bruno in concerto

Venerdì 13 agosto in piazza Barillari con inizio alle ore 20,30 AMA Calabria in collaborazione con la locale Amministrazione Comunale organizza l’attesa esibizione del tradizionale concerto d’estate del Complesso Bandistico Città di Serra San diretto dal Maestro Giuseppe Salerno. La manifestazione, promossa da AMA Calabria nell’ambito del progetto 44° MusicAMA Calabria un Grande Evento chiamato … Calabria si realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale dello Spettacolo dal vivo, della Regione Calabria, del CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica e della Buffet & Crampon di Parigi. Il Complesso Bandistico Città Di Serra San Bruno nasce nel 1994 con la direzione del M° Giuseppe Salerno. Il complesso si è esibito alla presenza di sua Santità Papa Benedetto XVI ed ha partecipato allo storico evento “Muti” a Reggio Calabria.

In questi anni di si sono alternati alla guida dell’Associazione diversi presidenti, ognuno ha cercato di dare un’impostazione e delle direttive per farla crescere il più possibile. Da due anni l’Associazione è presieduta da Francesco Procopio. Di particolare interesse il programma proposto dal Maestro Salerno che prevede l’interpretazione di Arsenal, Orion, Adagio for winds, Condacum, Rikudim di Jan Van Der Roost, della Morricone’s Melody (arr. R. Kernon), di Free World Fantasy di Jacob de Haan, di Wind on the hill di Naoya Wada, di Kepler 452b di Antonio ROSSI, di Abutsu-Bo di Enrico Tiso. Per approfondimenti si invita a visitare il link https://www.amaeventi.org/evento/complesso-bandistico-citta-di-serra-san-bruno/