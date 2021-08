Torna “Valentia in festa”: ecco tutti gli appuntamenti del Festival itinerante

È stato stilato il programma completo della quarta edizione del festival promosso dall’associazione Valentia, che toccherà diversi centri della regione. Cultura, attualità, sport e musica al centro della kermesse che vedrà la partecipazione di ospiti di assoluto rilievo. Gli eventi sono patrocinati dal ministero del Turismo, dai Comuni e dagli enti (Confindustria, Gal – Terre Vibonesi e Csv) che hanno deciso di sposare “Valentia in Festa”, il più grande festival itinerante della Calabria. Le giornate che si terranno a Vibo Valentia, inoltre, rientrano nell’ambito delle celebrazioni della “Capitale Italiana del Libro 2021”, riconoscimento assegnato proprio al Capoluogo. [Continua in basso]

Il programma

Si inizierà martedì 17 agosto da Tropea, la Perla del Tirreno eletta “Borgo dei borghi 2021”, con la presentazione del libro “Simmetrie – Osservare l’arte di ieri con lo sguardo di oggi” del professore Jacopo Veneziani, che si terrà alle 19.30 a Palazzo Santa Chiara. A confrontarsi con l’autore sarà Dario Godano, storico e archeologo, ed interverranno: Giovanni Macrì, sindaco di Tropea; Dalila Nesci, sottosegretario al Sud; Anthony Lo Bianco, presidente dell’associazione Valentia; Michele Affidato, maestro orafo. Al termine della presentazione del libro ci sarà la cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria all’ospite principale.

Giovedì 19 agosto, “Valentia in Festa” farà tappa a Villa San Giovanni (RC), precisamente in Piazza Municipio Cannitello. Alle 18.30 si terrà la presentazione del libro “La prigione di carta”, con l’autore Marco Onnembo, dirigente della Cassa depositi e prestiti, che dialogherà con Daria Arena. Alle 19.15, invece, sarà la volta del Luogotenente dei carabinieri Cosimo Sframeli, che presenterà il suo libro “Ndrangheta addosso” dialogando con Elena Siclari.

Alle 20.00 si terrà il convegno “Sorprese buone”, che verrà introdotto dal sindaco f. f. di Villa San Giovanni, Mariagrazia Richici, e dal referente territoriale di Valentia Gaetano Sergi, e vedrà la partecipazione di: Avis di Villa San Giovanni, Smail – Solidarietà medica assistenza integrata locale, “Officine buone”, Unitalsi – Unione nazionale italiana trasporto ammalati Lourdes e Santuari internazionali, “Rose blu” Onlus. A moderare l’incontro sarà Giuseppe Bladi. [Continua in basso]

Venerdì 20 agosto sarà la volta di Vibo Marina, con gli eventi della serata che si terranno sulla banchina Fiume. Alle 20.30, dopo i saluti istituzionali dell’assessore alla Cultura del Comune di Vibo Valentia, Daniela Rotino, si terrà il convegno “Ripartire dal Porto”, con la partecipazione di:

Vincenzo Pagnotta, coordinatore nazionale Fit-Cisl; Anselmo Pungitore direttore Confindustria Vibo Valentia; Francesca Marino, presidente sezione Metalmeccanica Confindustria Vibo Valentia. Interverranno anche i componenti del consiglio comunale di Vibo Valentia, mentre a moderare sarà Carmen Bellissimo, giornalista del Quotidiano del Sud.

Alle 21.00 si terrà la presentazione del libro “Addio mascherine” di Davide Giacalone, noto opinionista su Rtl e direttore de La Ragione, che dialogherà con Rino Putrino, presidente del consiglio comunale di Vibo Valentia; alle 21.40 sarà la volta di Nichi Vendola, già presidente della Regione Puglia, che presenterà il suo libro “Patrie” e dialogherà con Tonino Fortuna, direttore di Zoom24; alle 22.30, invece, spazio all’irriverenza di Lercio, il giornale satirico più seguito d’Italia, con gli autori di “Mock’N’Troll” Davide Paolino e Patrizio Smiraglia che dialogheranno con Gianluca Prestia, giornalista del Quotidiano del Sud.

Sabato 21 agosto, la kermesse farà tappa a Zambrone, in Piazza XXIII Marzo. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Corrado L’Andolina e del referente della sezione di Valentia Costa degli dei Francesco Grillo, alle 21.30 si terrà la presentazione del libro “Volti d’Italia”, con l’autrice Gaia Van Der Esch, membro dello staff della presidenza italiana del G20 e inserita da Forbes tra i trenta under 30 più promettenti del mondo, che dialogherà con Francesco Iannello, giornalista della Gazzetta del Sud, e Valentina Fusca, componente dell’associazione Valentia. Alle 22.15 si terrà lo spettacolo comico a cura di Laura Formenti, finalista di Italia’s Got Talent

“Valentia in Festa” si sposterà ancora fuori dalla provincia vibonese lunedì 26 agosto, per un incontro che si terrà presso la villa comunale di Cittanova (RC). Alle 19:00 si terrà la presentazione del libro “Gotha” del giornalista Claudio Cordova, che verrà intervistato da Sabrina Serravite, giornalista de Il Reggino, con la partecipazione del referente di Valentia – sezione Reggio Calabria, Girolamo Giovinazzo; alle 19.45 sarà la volta del già commissario ad acta della sanità calabrese, Massimo Scura, che parlerà della sua opera “Calabria malata” con Luigi Longo, direttore di Approdo Calabria. Ad introdurre gli incontri sarà Marco Calogero, referente dell’associazione Valentia – sezione Cittanova insieme al sindaco Francesco Cosentino. [Continua in basso]

Sabato 28 agosto si ritornerà nella provincia vibonese, precisamente a Nicotera al chiostro di Palazzo Convento. Alle 21.15, dopo i saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Marasco e del referente cittadino di Valentia Alfonso Lentini, Jole Lorenti presenterà il suo libro “Tieni a cuore il rumore”, in una chiacchierata con gli studenti dell’Itis “A. Russo” di Nicotera, con la dirigente Marisa Piro e con la professoressa Annamaria Tedesco. Alle 22.00 ci si terrà la presentazione del libro “L’oceano in una goccia” del professore universitario Guido Saraceni, che dialogherà con Sergio La Grotteria.

Il festival si sposterà, lunedì 30 agosto, presso Castello Sant’Angelo a Tiriolo (CZ). Alle 21.00 dopo i saluti istituzionali affidati al sindaco Domenico Stefano Greco, al referente locale di Valentia Felipe Salvatore Viapiana, al presidente del Csv-Calabria centro Guglielmo Merazzi, si terrà la presentazione del libro “Non fate arrabbiare Petra” di Riccardo Mauri, autore de “Le Iene”. Alle 21.45 Filippo Roma, giornalista de “Le Iene”, presenterà il libro “Boomerang” dialogando con Chiara Paone, giornalista del Quotidiano del Sud, e con la giornalista Teresa Pugliese. Al termine dell’evento ci sarà l’esibizione del cantante Jovo.

Le serate finali nella Capitale italiana del Vibo

Le quattro giornate conclusive di “Valentia in Festa” si terranno proprio nel capoluogo eletto “Capitale Italiana del Libro 2021”. Lo storico Valentianum di Vibo Valentia farà da sfondo ad una serie di importanti incontri culturali.

Giovedì 2 settembre le attività verranno introdotte dal sindaco Maria Limardo e dall’assessore alla Cultura Daniela Rotino. A partire dalle 18.00, si terrà il convegno “Futuro, giovani e innovazione”, al quale parteciperanno: Sebastiano Barbanti, presidente della Bcc Vibonese; Francesco Biacca, presidente Confindustria sezione Terziario e Ict; Raffaele Vitale, segretario generale di Cisl-Scuola; Franca Falduto, rappresentante delle Consulte studentesche regionali. A moderare sarà Claudia De Masi, giornalista del Quotidiano del Sud.

Alle 18:40 si terrà la presentazione del libro “Di mondi diversi e anime affini”, scritto da Momo e Raissa, webstar popolari tra i giovani. A tal proposito a dialogare con loro saranno gli studenti del Liceo classico “M. Morelli” – indirizzo Comunicazione e la docente Vania Continanza. Alle 19:15 sarà la volta della conduttrice Tv Paola Perego, che presenterà “Dietro le quinte delle mie paure” dialogando con la giornalista Teresa Pugliese ed il presidente del consiglio comunale, Rino Putrino.

Alle 20.00 si parlerà di un argomento di estrema attualità, con la presentazione del libro del virologo Matteo Bassetti, “Una lezione da non dimenticare”. Dialogherà con l’autore il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo.

Sono previsti, inoltre, intervalli musicali con le esibizioni di Enrico Damiano Vallone, virtuoso della chitarra classica. A chiudere la serata, invece, sarà la cantante Stefania Reale, con un repertorio del cantautorato italiano moderno.

Venerdì 3 settembre, a partire dalle 18.30, spazio alla presentazione del libro “Piccolo manuale di alfabetizzazione finanziaria (mutualistica cooperativa)” di Emilio Bisignano, che vedrà la partecipazione di Natale Santacroce, presidente Giovani imprenditori Confindustria, Emilio Verrengia, segretario regionale Cisl Bancari, Antonino Cugliari, presidente Cna, e Sebastiano Barbanti, presidente Bcc Vibonese. Sarà Fabio Signoretta a moderare l’incontro.

Alle 19:15 sarà la volta di “Apnea, viaggio nelle profondità del corpo e dell’oceano”, con l’apneista Alessia Zecchini, pluriprimatista “fresca” di record mondiale, che racconterà la sua esperienza a Vincenzo Primerano, giornalista del Quotidiano del Sud. Introdurranno l’appuntamento Michele Falduto, assessore allo Sport, e Rino Putrino, presidente del consiglio comunale.

Alle 20.00, poi spazio alla presentazione di “Stati Uniti e politicamente (s)corretto: necessità, controllo o censura?”, di Luca Marfè, docente universitario in Venezuela e corrispondente all’estero per diverse testate nazionali, che dialogherà con Mimmo Famularo, direttore di Calabria7. Alle 20:45, la discussione verterà sempre sulla politica, con la presentazione del libro “Manifesto del partito impopolare” del giornalista Luca Bottura, in una chiacchierata con Francesco Mobilio, giornalista de Il Vibonese.

Previste le esibizioni degli allievi della scuola di canto di Enza Greco.



Mercoledì 8 settembre, sempre a Vibo Valentia, Antonio Padellaro, fondatore de Il Fatto Quotidiano, dialogherà con Stefano Mandarano, giornalista del Quotidiano del Sud, in merito al suo libro “La strage e il miracolo. 23 gennaio 1994 Stadio Olimpico”. Alle 18:45 l’attrice e conduttrice Tv statunitense Justine Mattera parlerà di “Just me. Quante vite ci stanno in 50 anni?” in un confronto con la giornalista Rossella Galati di LaC. Alle 19.45, ci sarà la presentazione del libro “Araba Felice” di Rajae Bezzaz, inviata di Striscia la notizia, che dialogherà con Tonino Fortuna, direttore di Zoom24. Imperdibile anche l’appuntamento delle 20.30: Giovanni Impastato presenterà il libro “Mio fratello. Tutta la vita con Peppino”. A dialogare con l’autore saranno Pietro Comito, giornalista di LaC, e l’imprenditore Pippo Callipo.

Durante la serata ci saranno le performance di musica popolare a cura di Francesco Donato, Alessandro Zagari e Antonio Cocciolo. Tra le presentazioni ci saranno degli intermezzi musicali del giovane pianista Alberto Greco.

La serata finale di “Valentia in Festa” sarà martedì 14 settembre. Alle 18.00 si terrà la presentazione del libro “Salvati tu che hai un sogno”, con il calciatore Cherif Karamoko che racconterà la sua esperienza a, Mimmo Famularo, direttore di Calabria7. Interverranno anche Michele Falduto, assessore allo Sport, Rino Putrino, presidente del consiglio comunale, e Filippo Maria Callipo, vicepresidente della Tonno Callipo Volley.

Alle 19:15 la presentazione del libro “Tu non sai quanto è ingiusto questo paese” di Pino Aprile, che dialogherà con Gilberto Floriani del Sistema bibliotecario vibonese. A concludere la serata, alle 20:30, sarà il noto cantante Motta, in uno showcase con esecuzione di brani in acustico e presentazione del libro “Vivere la musica: Affrontare gli ostacoli, i cattivi maestri e le folli regole del gioco”.

Quest’anno l’associazione ha voluto lanciare la consegna del premio nazionale Protome, che verrà assegnato a persone di rilievo che si sono distinte in diversi ambiti, dal sociale all’imprenditoria, dalla cultura all’artigianato. Il premio consisterà in una riproduzione artistica in ceramica smaltata realizzata dall’artista Antonio Montesanti, che raffigura il logo stilizzato dell’associazione Valentia, la testa di un leone.

Nei prossimi giorni verranno comunicate ulteriori date di “Valentia in Festa” per le città di Cosenza, Catanzaro e Lamezia Terme.