Festa del mare, a Vibo Marina il concerto del duo acustico dei fratelli Ionadi

L’evento in programma alle ore 21.00 rientra negli appuntamenti di Vibo Capitale del libro. I due professionisti si sono adoperati nella realizzazione di una realtà musicale associativa e studio registrazione

Stasera ore 21.00 lungo la Banchina Fiume il Duo acustico vibonese composti da Maria Teresa Ionadi, soprano e Andrea Ionadi, chitarrista in Concerto a Vibo Marina per la Festa del Mare 2021. Si tratta di una kermesse di eventi patrocinata dalla Città di Vibo Valentia e compresa negli appuntamenti per Vibo Capitale del Libro 2021.

Il concerto a Vibo Marina

Il Duo acustico, chitarra e voce, dei fratelli Ionadi propone repertorio sia classico che moderno, riarrangiandolo in chiave acustica, rivoluzionando ed al contempo custodendo le sonorità originali dei brani che propongono durante le loro esibizioni.

Una nuova realtà musicale associativa

Da sempre talenti e promotori di arte e cultura nell’hinterland vibonese, nasce dal loro amore viscerale per il territorio di Calabria una nuova realtà musicale associativa e studio di registrazione e produzione che conta più di 40 soci all’attivo, ovvero Casa Ionadi –Records che già si pregia di importanti collaborazioni come la produzione della colonna sonora di Miele 2020, cortometraggio prodotto da Carlo Maffei Faccioli e Alessandro Cecchi Paone ma anche con il prestigioso Conservatorio di Musica F. Torrefranca di Vibo Valentia, nondimeno con altrettanti artisti di caratura internazionale.