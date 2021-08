Valentia in festa, sabato il festival approda a Nicotera

Sabato 28 agosto Valentia in festa approda a Nicotera. La kermesse itinerante più grande della Calabria, giunta alla sua quarta edizione, tornerà dunque nella provincia vibonese. L’appuntamento, nella cittadina costiera, è nel chiostro di Palazzo Convento alle 21.15.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Marasco e del referente cittadino di Valentia Alfonso Lentini, Jole Lorenti presenterà il suo libro “Tieni a cuore il rumore”, in una chiacchierata con gli studenti dell’Itis “A. Russo” di Nicotera, con la dirigente Marisa Piro e con la professoressa Annamaria Tedesco. Alle 22.00 poi si terrà la presentazione del libro “L’oceano in una goccia” del professore universitario Guido Saraceni, che dialogherà con Sergio La Grotteria.