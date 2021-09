Vibo celebra le giornate Europee del Patrimonio con la mostra: “La cultura unisce”

In occasione “Giornate Europee del Patrimonio 2021”, l’Archivio di Stato di Vibo Valentia in collaborazione con l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Vibo Valentia ha organizzato una mostra documentaria dal titolo: “La cultura unisce. Gli Archivi custodi della memoria”. Le giornate Europee rappresentano un’occasione in più per far conoscere il nostro patrimonio culturale e per imparare a conoscere ciò che è fonte di storia e identità. L’ archivio di Stato offre così un suggestivo viaggio della memoria, attraverso la lettura dei documenti che verranno esposti. Si parte da storie personali, dall’ analisi di documenti familiari per passare poi alle conoscenze di aspetti di storia locale e alle trasformazioni culturali, sociali e politiche. Una mostra che diventa un appuntamento importante per gli appassionati di cultura e non che vogliono conoscere usi, costumi e tradizioni, in modo da assicurare la continuità nel futuro e ripercorrere realmente o mentalmente i luoghi fondativi della propria storia. Il direttore Nicola Congestrì ed il personale dell’istituto invitano a visitare il percorso documentario nel rispetto di tutte le norme sanitarie in vigore. L’accesso al sito è consentito solo ai possessori di certificazione verde.