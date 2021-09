Vibo, due borse di studio per gli studenti di Criminologia: ecco i requisiti

Il beneficio consiste nell’esenzione totale della retta annuale per l’intero triennio ma sono previste delle condizioni per accedervi

Due borse di studio destinate agli studenti del primo anno del corso di studio triennale in Scienze della mediazione linguistica, indirizzo Criminologia e intelligence verranno assegnate dall’Istituto di Criminologia di Vibo Valentia. L’avviso è reso pubblico anche attraverso i canali del Comune di Vibo Valentia.

La borsa di studio

In particolare la borsa consiste nell’esenzione totale della retta annuale per l’intero triennio. Perché il beneficio si rinnovi al II e al III anno sarà necessario che lo studente sia in regola con tutti gli esami. Possono partecipare per l’assegnazione della borsa di studio gli studenti residenti nel solo Comune di Vibo Valentia, in possesso del diploma quinquennale Scuola superiore secondaria, non iscritti ad altri atenei.

Per la partecipazione sono richiesti alcuni requisiti: il punteggio riportato agli esami di Stato quinquennale, non inferiore a 100(cento)/100, l’Iseeu non deve superare i 15mila e 550 euro e l’Ispeu, inteso come indicatore della situazione patrimoniale equivalente per il diritto allo studio universitario non deve essere superiore a 27mila e 238 euro. Lo studente che presenta domanda di Borsa di studio per presunte disagiate condizioni economiche potrà essere sottoposto a ulteriore valutazione da parte dell’Istituto. Le domande devono essere presentate mediante pec a istitutocriminologia.it@pec.it.