Un libro al mese, a Vibo la presentazione del libro di Sergio Fanara “La colpa e l’innocenza”

Nell’ambito degli eventi in programma per Vibo Valentia capitale italiana del libro, nuovo appuntamento con la rassegna “Un libro al mese, visti da vicino” VIII edizione. Il ciclo di incontri promossi dall’associazione no profit “L’isola che non c’è” torna domani, 20 ottobre a palazzo Gagliardi (dalle ore 18.00). Protagonista il volume “La colpa e l’innocenza” di Sergio Fanara.

Nell’ambito dell’incontro prevista l’introduzione a cura della presidente del sodalizio “L’isola che non c’è”, Concetta Silvia Patrizia Marzano. A seguire i contributi di Maria Liguori Baretteri, presidente dell’associazione “Dante Alighieri” e l’autore Fanara. L’evento sarà moderato da Claudia De Masi, giornalista.

“La colpa è l’innocenza” – edito Scatole parlanti – è ambientato in un villaggio di poche anime sito nella Francia Meridionale. Da qui si svilupperà un viaggio nel passato che condurrà i protagonisti in Italia.