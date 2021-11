“La bambina pugile” del vibonese Pasquale Idiv in scena al Florian di Pescara

Il regista Pasquale Idiv

Sono del vibonese Pasquale Carolei il progetto e la regia de "La bambina pugile". Carolei, in arte Pasquale Idiv, è nato 57 anni fa a Mileto e nell'ambito della sua poliedrica attività creativa e di ricerca in ultimo propone un'opera teatrale liberamente tratta da un testo della poetessa Chandra Livia Candiani, scrittrice e traduttrice di testi buddhisti. Tra i protagonisti dello spettacolo figurano attori del calibro di Silvia Gallerano – volto noto di televisione e cinema e vincitrice in ambito teatrale di prestigiosi premi, tra cui il The Stage Award for Acting Excellence come Best Solo Performer al Festival Fringe di Edimburgo del 2012 – e Marcello Sambiati, valido e noto esponente del teatro di ricerca. Nei giorni scorsi "La bambina pugile" è stata proposta con successo sul palco del Florian di Pescara.

L’opera teatrale fa parte del progetto pluriennale Oikos ed è riconosciuta e patrocinata dalla Regione Abruzzo e dal Ministero della Cultura come Residenza per Artisti nei Territori. Lo spettacolo tratta del cammino di una bambina tra lotte e incertezze. Un percorso nell’essere di chi cerca di uscire dalla “stanza” che la costringe, mentre il danzatore, libero, comunica con le piante. E sarà proprio un albero metaforico a indicare alla bambina pugile la strada e la via d’uscita alla conquista dell’“ossigeno” vitale. Il tutto, in un’atmosfera fuori dal tempo che coinvolge e avvolge lo spettatore grazie alle musiche di Carlo Gesualdo da Venosa, ai testi della Candiani, alla messa in scena e alla regia del vibonese Pasquale Idiv. Il lavoro, lento e poetico, è anche un omaggio alle piante e alla fotosintesi. La coproduzione de “La bambina pugile” è del Monte Sacro Festival con Compagnia Dracma, in collaborazione con Florian Metateatro Centro di Produzione Teatrale.