Serra San Bruno, il Natale entra nel vivo con l’accensione dell’albero “Biasi”

«È stato un momento di gioia ed entusiasmo che ha restituito ai tanti bambini presenti – ed anche agli adulti – quella spensieratezza che nell’ultimo anno e mezzo è mancata a causa della pandemia. È sullo stare insieme, sul condividere questi attimi di allegria che dobbiamo insistere per recuperare la giusta carica». Il sindaco Alfredo Barillari saluta con soddisfazione l’accensione dell’albero “Biasi” in piazza Monsignor Barillari e punta a trasformare l’evento in una tradizione che possa dare ulteriore unità alla comunità serrese.

«Ci tengo a ringraziare – ha affermato il primo cittadino a margine dell’iniziativa – la ditta Fratelli Vallelonga di Mongiana, la Nuova Edile Cls di Serra San Bruno ed il volontario Francesco Squillacioti che hanno permesso il posizionamento e la corretta installazione del nostro albero di Natale. Un ringraziamento anche a Domenico Galati della Società agricola Nuova Ferdinandea che ci ha donato l’albero, e al dipendente responsabile Cosimo Vellone.

Si tratta di uno dei pochi esemplari di abeti naturali, proveniente dai boschi delle Serre, posizionati in Calabria. Grazie infine alla Marilù event e wedding planner e alla New Gymnasium per l’animazione ed i balli che hanno regalato sorrisi e divertimenti. Il percorso verso il Natale – ha concluso – proseguirà nei prossimi giorni con l’apertura dei mercatini».