Al via a Briatico un concorso per il presepe più bello: ecco come partecipare

Un modo per valorizzare le proprie tradizioni e vivere con intensità le festività di Natale. A tale scopo il Comune di Briatico ha indetto il concorso “Il mio presepe”. L’obiettivo è quello di coinvolgere la comunità, soprattutto i più piccoli nella realizzazione di un manufatto che rappresenti la tradizione del presepe interpretata attraverso l’arte.

Concorso “Il mio presepe”

Sarà possibile per i partecipanti utilizzare materiali a scelta, senza nessuna restrizione. Al concorso possono aderire, tramite compilazione modulo (pubblicato anche sulle pagine social del Comune), tutti i soggetti, sia pubblici che privati. Quanto ideato sarà poi esposto in municipio a partire dal 17 dicembre. Per aderire c’è tempo fino al 15 dicembre.

L’esposizione in Comune

I presepi verranno poi giudicati da una apposita commissione composta da cinque membri. Verranno presi in esame: originalità e ambientazione, lavorazione artigianale, qualità artistica e difficoltà tecnica. Il concorso si distingue in due categorie: “Ragazzi”, dai 6 ai 16 anni e “Adulti”, dai 17 anni in su. Per la prima sezione previsti come premi dei kit scuola, per la seconda dei cesti natalizi. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.