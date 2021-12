Ambiente e legalità, alla scuola di Ionadi giornata in ricordo di Francesco Prestia Lamberti

Una giornata all’insegna dell’educazione ambientale e della legalità: è quella che vivranno gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Ionadi venerdì 17 dicembre. Una giornata dedicata alla memoria di Francesco Prestia Lamberti, ucciso da un coetaneo a soli quindici anni, che frequentò proprio questo istituto. In suo ricordo sarà piantumato un albero. All’evento parteciperanno autorità civili, militari e religiose: oltre al sindaco di Ionadi Antonio Arena, anche il vescovo Attilio Nostro, il procuratore di Vibo Camillo Falvo e il prefetto Roberta Lulli. Porterà la sua testimonianza ai ragazzi presenti la mamma di Francesco, Marzia Luccisano. [Continua in basso]

Un’occasione di riflessione e crescita per i ragazzi, in un contesto di piena sinergia tra la scuola, le istituzioni e gli enti locali. L’evento si inserisce nell’ambito del progetto “Gli Stewards incontrano la Laudato si’”, di cui è referente la professoressa Mariarosaria Bertuccio. Si tratta della prosecuzione del gemellaggio elettronico “Stewards of the Earth” iniziato quattro anni fa con la scuola di Londra “Our Lady’s Convent High School”: il modello da seguire è stato quello dell’attivista svedese Greta Thunberg e da allora – riferisce la prof. Bertuccio – è cresciuto l’interesse dei ragazzi verso l’ambiente e anche verso la figura di Papa Francesco e il suo appello per la cura della casa comune contenuto nell’enciclica “Laudato si’”.

La scuola di Ionadi è registrata sulla piattaforma ufficiale della Laudato sì del Vaticano, in cui vengono promosse e condivise buone pratiche, intese come semplici e concrete azioni, finalizzate agli obiettivi indicati da Papa Francesco nell’enciclica. L’evento del 17 dicembre è promosso proprio in quest’ottica, accogliendo l’invito del pontefice a «riconoscere qual è il contributo che ciascuno può portare». Tra l’altro sarà anche realizzato un video della manifestazione, da caricare poi sull’action platform della Laudato sì. [Continua in basso]

All’evento è stato dato il titolo “Sperare insieme nella rinascita… nel segno di Francesco”, che include una sorta di omaggio al procuratore Nicola Gratteri con un riferimento al suo lavoro (in particolare all’inchiesta Rinascita Scott, ndr), non solo per combattere la criminalità organizzata ma anche per sensibilizzare ed educare la popolazione, e soprattutto i giovani, alla legalità.